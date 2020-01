BOTTI DI CAPODANNO, UN FERITO LIEVE AD OVINDOLI

Si ferisce lievemente una mano mentre tenta di far esplodere un petardo la notte di San Silvestro. Protagonista un ragazzo di Roma che stava passando le vacanze ad Ovindoli e per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ha fatto esplodere alcuni petardi. Uno di questi gli è esploso in mano ferendolo fortunatamente in modo lieve.

Si tratta dell’ unico caso registrato nel territorio marsicano. La notte di Capodanno, come ormai avviene ogni anno è anche il momento in cui si registrano feriti e purtroppo alcune volte anche delle vittime a causa dei botti di fine anno. Il bilancio di quest’anno è stato di una vittima e 204 feriti.