RIPORTIAMO IL POST DELLA PAGINA FACEBOOK DI ZAMPA AMICA

Urgente ⚠️



Questo cagnolino è stato recuperato da dei ragazzi di Roma lungo una strada vicino Cappadocia. Petrella Liri.

Buonissimo, abituato in casa ma spaventatissimo.



Sono andati dai carabinieri per controllare Chip ma nulla.

Se qualcuno lo riconosce o può offrire anche uno stallo temporaneo ci contatti

Altrimenti rischia di finire in canile!! 🙏🙏💞💞