CAM: GUASTO ELETTRICO ALLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DEL “LIRI E ROCCACERRO”, POSSIBILI DISAGI PER GLI UTENTI

Le centrali di sollevamento del “Liri e Roccacerro”, a servizio dell’acquedotto di adduzione “Liri-Verrecchie” sono ferme da ieri a causa della mancanza di energia elettrica. Il servizio guasti di “e-distribuzione”, sentito per l’accaduto da parte dei tecnici del Consorzio acquedottistico marsicano, ha specificato che le abbondanti nevicate avvenute nei giorni scorsi hanno provocato seri guasti alla linea elettrica di media tensione che interessa tali impianti.

Nonostante i lavori di ripristino da parte dell’Enel siano incominciati sin dalle sei della mattinata di ieri, il guasto, a oggi, ancora non è stato riparato. A causa di ciò la risorsa idrica non può essere sollevata in quota e pertanto tutti i primari serbatoi e partitori di accumulo in linea saranno presti vuoti.

I tecnici del Cam sono sul posto in attesa del rilancio dell’energia elettrica affinché gli impianti possano essere riavviati in modo regolare. Il Cam raccomanda agli utenti di utilizzare la risorsa idrica disponibile con la massima cura e parsimonia.