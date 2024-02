CAMBIA LA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RINNOVATA PIAZZA SAN BARTOLOMEO DI AVEZZANO

Obiettivo: conservare la riqualificata agorà identitaria della città e renderla ancora più fruibile da parte di pedoni e turisti. In estate, diventerà un polo musicale e culturale.

Con un’ordinanza firmata dal Comune, scatterà nei prossimi giorni una modifica permanente alla circolazione stradale che riguarderà la riqualificata Piazza San Bartolomeo di Avezzano. È stato istituto, cioè, con l’ordinanza numero 11 del 2024, il divieto di accesso e di sosta nell’agorà identitaria della città. La chiusura al traffico dell’area è stata considerata necessaria dagli amministratori di Avezzano sia, da un lato, per favorirne la completa fruizione da parte di pedoni e turisti con passeggiate e momenti di relax all’aria aperta, sia, dall’altro, per tutelare la rinnovata pavimentazione della Piazza, sulla quale è stata realizzata una bellissima rappresentazione stilizzata dell’antica Collegiata pre-sisma. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di trasformare Piazza San Bartolomeo in uno spazio di aggregazione sociale, un nuovo “polo” attrattivo della città, che già in estate ospiterà eventi musicali e culturali.

La Piazza dell’identità ritrovata del capoluogo della Marsica, dotata di nuovi arredi e nuovi punti luce, verrà, quindi, chiusa alla normale circolazione veicolare, attraverso l’istituzione del divieto di sosta valido, tenuto conto però della presenza, all’interno dell’area, di alcuni accessi carrabili autorizzati. Nello specifico, il divieto di accesso è valido per qualsiasi mezzo con esclusione dei veicoli di proprietà o condotti dai residenti e muniti di regolare autorizzazione di passo carrabile. Eventuali deroghe saranno concesse qualora vi siano in corso manifestazioni pubbliche, autorizzate dall’Amministrazione Comunale, che occupano l’area regolamentata dall’ordinanza, oltre a necessità di Pronto Soccorso e di Forze di Polizia.

In base al testo della nuova ordinanza, la società concessionaria dei servizi di raccolta differenziata dovrà eseguire il servizio esclusivamente a piedi. Il divieto di sosta sull’intera area, invece, con rimozione forzata, varrà anche per i residenti.

L’ordinanza diventerà immediatamente esecutiva a partire dal momento in cui verrà resa nota all’utenza la nuova regolamentazione stradale, tramite apposizione di idonea segnaletica.