“CAMBIAMO”, MATTEO DI GENOVA: “ANCHE NELLA MARSICA NUOVE VOCI GIOVANILI CHE HANNO DECISO DI AFFACCIARSI AL MONDO POLITICO, SOCIALE E CULTURALE”

“Cambiamo!- Giovani Abruzzo sta raggruppando anche nella Marsica nuove voci giovanili che hanno deciso di affacciarsi al mondo politico, sociale e culturale.” Così in una nota il coordinatore del gruppo giovanile di Cambiamo! per la Regione Abruzzo Matteo Di Genova.

Il coordinatore prosegue “Giovani con la passione per la politica dei fatti che decidono di avvicinarsi al nostro progetto che parte dall’ascolto e dalla presenza costante sul territorio. Per questo motivo sono felice di ufficializzare l’adesione al nostro gruppo giovanile di Ugo D’Elia, un giovane ragazzo residente nel Comune di Ovindoli, laureato in filosofia politica presso la Sapienza di Roma, attualmente impiegato nella segreteria del Comune di Ovindoli, sempre attivo in campo politico e sociale.

Nonostante la “giovane” età del nostro partito, stiamo dimostrando che Cambiamo! sta divenendo un punto di riferimento per numerosi cittadini, un contenitore moderato e liberale, che desta interesse e si sta radicando con entusiasmo e passione su tutto il territorio.”

Ugo D’Elia infine dichiara “ Mi metterò da subito a lavoro sul nostro territorio perché alla politica delle parole noi preferiamo la politica dei fatti. Sono felice della mia scelta e sarò a completa disposizione del gruppo.”