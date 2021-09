CAMBIO AL VERTICE ALLA SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI L’AQUILA

Nella giornata odierna si è insediata il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Daniela PASQUA, che subentra nella direzione della Sezione della Polizia Stradale di L’Aquila alla Dottoressa Conti Silvia, destinata ad altro incarico nella primavera scorsa.

Entrata nella Polizia di Stato nel 1994, laureata in Giurisprudenza, proviene dalla Questura di Pescara dove, dal marzo 2020, ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine, reggente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, nonché responsabile del Gruppo Operativo di Sicurezza per le manifestazioni sportive.

In precedenza ha prestato servizio presso la Questura di Aosta sempre in qualità di dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito della Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, presso la Questura di Roma e presso la Scuola Allievi Agenti di Vicenza. Ha inoltre collaborato, in qualità di docente, nella formazione degli appartenenti alla Polizia di Stato presso vari istituti di istruzione.