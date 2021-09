CAMBIO DI COMANDANTE DEL BATTAGLIONE ALPINI L’AQUILA, ARRIVA IL TENENTE COLONNELLO FEDERICO PETROCCO – IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Si è svolta questa mattina all’interno della Caserma Pasquali e nel rispetto delle prescrizioni anti covid-19, la cerimonia del cambio del Comandante del Battaglione Alpini “L’Aquila”, presieduta dal Colonnello Giammarco Laurencig comandante del 9° Reggimento Alpini e alla presenza del Gonfalone della città. Dopo un anno, il Tenente Colonnello Roberto TOSTO cede il comando della storica unità di alpini abruzzesi al pari grado Federico PETROCCO, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito.

In rappresentanza del Sindaco Pierluigi BIONDI e dell’Amministrazione comunale hanno preso parte alla cerimonia l’Assessore Vito COLONNA, accompagnato dal Consigliere Giancarlo DELLA PELLE. Nel ribadire il legame profondo che unisce la città dell’Aquila alle “Penne Nere, l’Assessore COLONNA ha elogiato l’elevata professionalità degli alpini di stanza nella nostra città, che emerge sia nell’assolvimento dei compiti istituzionali di difesa militare del territorio, con riferimento alle operazioni di pace, sia nella preziosa opera di assistenza alle popolazioni locali, con riferimento ai risolutivi interventi in occasione di disastri naturali e antropici. “Attività di interesse pubblico – ha concluso l’Assessore COLONNA – rese possibili dall’ addestramento quotidiano condotto nelle aree addestrative montane con quella serietà e rispetto per l’ambiente che da sempre caratterizzano e distinguono il Corpo degli alpini”.