CAMERA, APPROVATO ORDINE DEL GIORNO D’ALESSANDRO E DEPUTATI ABRUZZESI SU PROROGA CHIUSURA TRIBUNALI IN ABRUZZO

Si riapre uno spiraglio per la salvaguardia dei tribunali minori in Abruzzo. Durante la discussione della legge finanziaria è stato approvato ordine del giorno, a prima firma del deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro, sottoscritto dagli altri deputati abruzzesi Colletti, Vacca, Grippa, Pezzopane, Corneli e accolto dal governo, che prevede l’impegno del governo a verificare la possibilità di inserire, in un prossimo utile provvedimento, la proroga della chiusura dei tribunali, nelle more della riforma della geografia giudiziaria del Paese.

“Sono consapevole, afferma D’Alessandro, che si tratta di un ordine del giorno e non di una norma. Ma solo pochi giorni fa il Governo aveva espresso parere negativo ad una identica iniziativa. Non mi illudo, ma l’approvazione dell’ordine del giorno consente ora di riapre il tavolo che appariva chiuso. I Parlamentari abruzzesi, di ogni estrazione politica, stanno lavorando all’unisono, in coerenza con gli impegni assunti con i sindaci e gli ordini degli avvocati.Ora bisogna insistere per ottenere un confronto tecnico con il Ministro di Grazia e Giustizia”