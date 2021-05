CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2021 DI KICK BOXING: IL MARSICANO CLAUDIO PALENCA TABULAZZI SI LAUREA CAMPIONE ITALIANO

Kick boxing, grande risultato per l’atleta marsicano Claudio Palenca Tabulazzi, che ieri a Rimini ha conquistato il titolo di “campione italiano” nella categoria Kick-Light (-89 kg).

L’atleta, originario di San Benedetto dei Marsi, non è nuovo a conquistare importanti tritoli sportivi.

“In qualità di Presidente societario della K.O. Kick Boxing Organization e coach degli atleti SENIORES Palenca Tabulazzi Claudio di categoria di peso -89 kg. e Liberale Simone OldCadet categoria di peso-69 kg., in data del 28 e 29 maggio, presso il Palazzetto dell’RSD Stadium di Rimini si sono svolti i campionati Italiani di kick boxin nella specialità di ( light contact e kick light) . Indata del 28 l’ atleta marsicano categoria Seniores Palenca Tabulazzi Claudio -89 kg. nella specialità di light contact si piazzava al terzo”. Scrive Maurizio Pollicelli. “Mentre nella giornata del 29 i due marsicani sia Palenca Tabulazzi Claudio e Liberale Simone, entrambi riportano nella marsica un titolo prestigioso del Campione Italiano per Palenca Tabulazzi Claudio nella specialità kick light, e con l’esordio di Liberale Simone il secondo posto dei Campionati Italiani. Detto risultato per entrambi si aprono le porte della Nazionale Italiana di kick boxing. In qualità di Presidente societario Maurizio Pollicelli e coach degli atleti sodisfatto della presenza degli atleti che rappresentano la Nazionale Italiana di Kick Boxing, e riportano un titolo Italiano nella marsica. Un grande augurio da parte di tutti noi collaboraori della K.O. Kick Boxing Organization”.

Una soddisfazione che ha voluto evidenziare su un post nella sua pagina Facebook dove ha scritto: “Un sogno non diventa realtà con una magia; ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro”

3 giorni indimenticabili, in un clima “strano” ma di speranza, di ripartenza! Scrivere qualche parola oggi è ancora un po’ difficile.. L’emozione è ancora tanta, ma ci tenevo, come sempre, a ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a riportarmi in vetta, dalla mia famiglia, i miei splendidi amici, il mio team, i miei colleghi e la mia titolare che mi supportano e sopportano sempre Siete la mia “benzina”!

Volevo fortemente questo titolo, In questo momento mi serviva come l’aria, e se quando mi è stato chiesto e detto:

-ma non è meglio che smetti con l’agonismo?

-ma chi te lo fa fare a svegliarti presto anche la domenica mattina per gli allenamenti

-con i tuoi ritmi di vita non puoi continuare a stare ad alti livelli

-non puoi essere contemporaneamente un buon atleta e un buon coach

Ho sempre sorriso senza rispondere, perché non c’è risposta più bella di questa!

Quando vuoi qualcosa fortemente, ci credi, ti sacrifichi per ottenerla, alla fine arriva, e la visione diventa realtà.

È stato magico condividere ogni momento con il “piccolo” compruccio e futuro campione Simone Liberale, che alla prima esperienza tra i “mostri sacri” di questo sport, perde la finale di un soiffio,un ragazzo che praticamente sta crescendo con me, con cui si è instaurato un rapporto davvero speciale, e che fidatevi, farà parlare di sé. E per il mio grande coach, Maurizio Pollicelli… Non servono parole, e non basterebbero mai per ringraziarti.. insostituibile… solo tu sai fino in fondo i sacrifici e il sudore che ci sono dietro questo titolo, ed io oggi sono estremamente Orgoglioso della nostra testardaggine nell’andare avanti a raccogliere nuove sfide, della perseveranza che abbiamo dimostrato in tutti questi anni, di ciò che abbiamo fatto, e di ciò che stiamo costruendo!!! Adesso una settimana di pausa e poi testa bassa per andare a difendere i colori azzurri!