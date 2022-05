Campionati Italiani assoluti e Trofeo Italia di Kick Boxing svoltasi a Jesolo per la K.O. Team.

Nella giornata di ieri 21/05/2021, a Jesolo si sono svolti i Campionati Italiani assoluti, e il Trofeo Italia di Kick Boxing, La ASD K.O. Kick Boxing Organization, diretta dai coach Claudio Palenca Tabulazzi, Maurizio Pollicelli e Filippo Falcione guidano la propria ASD ai migliori risultati. Portando nella Marsica il Campione Italiano degli Assoluti. medaglia D’oro Simone Liberale, mentre l’atleta D’angeli Valeria vice Campionessa con la medaglia d’argento. Nel settore Trofeo Italia vince con la medaglia d’oro l’Alteta Claudio Palenca Tabulazzi, nella categoria Master D’Angeli Massimo medaglia d’argento, Maurizio Pollicelli medaglia d’argento, David Liberale medaglia di bronzo, nella categoria Young cadets e Old cadets, non va a medaglia medaglia la piccola Giorgia Carducci per pochi punti, mentre l’atleta Isabel Colangelo prende la medaglia di bronzo. In qualità di Presidente Maurizio POLLICELLI, ringrazio tutti per i bei risultai conseguiti. In attesa della comunicazione alla Nazionale Italiana di Kick Boxing per gli atleti Simone liberale ed Valeria D’Angeli, scopriremo i veri Campioni Italiani Assoluti nella Marsica.