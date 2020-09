CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARIDA L’AQUILA A CASSINO, IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

I Campionati Nazionali Universitari si sono svolti con grande successo a L’Aquila dal 17 al 27 maggio del 2019, con la partecipazione di quasi tutti i Centri sportivi universitari (Cus) italiani ed hanno visto impegnati 3000 atleti in 20 discipline.

Oggi il passaggio di consegne alla città di Cassino: un onore e un onere importante per i territori interessati: la manifestazione infatti, non coinvolge solo il mondo sportivo ed universitario, ma è un volano socio-economico, culturale e una vetrina di rilievo nazionale.

Questo Governo regionale ha sostenuto fin da subito l’evento, con celerità e fattivamente. Da assessore allo Sport sono soddisfatto dei risultati raggiunti e ringrazio per l’impegno e l’organizzazione il Presidente del Cus Francesco Bizzarri. —

