Un 60enne di Campli è morto a seguito di un incidente lungo la strada comunale per Battaglia di Campli.

L’uomo era sul suo trattore, il mezzo agricolo, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è venuto giù dalla scarpata ribaltandosi sulla strada sottostante.

Il 60enne è rimasto schiacciato morendo sul colpo.