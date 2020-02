Un esemplare di lupo adulto è stato ritrovato morto nei pressi di un terreno agricolo nel comune di Campli nel Teramano.

Sembrerebbe che l’animale sia morto per avvelenamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri forestali, che nella zona in passato hanno effettuato anche numerosi controlli proprio per contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati. avvelenate.