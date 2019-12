CAMPO IMPERATORE LOCATION DI ECCELLENZA PER UN FAMOSO SPOT

La bellezza dell’Abruzzo, con i suoi meravigliosi paesaggi, fa ancora una volta da sfondo ad una pubblicità che sta facendo il giro del mondo.

Una nota azienda italiana, leader nel mondo dei camion, ha scelto la piana di Campo Imperatore per girare uno spot alquanto insolito, che vede come protagonista un inusuale Babbo Natale alla guida di un Tir. Se aggiungiamo che la colonna sonora è la famosa canzone dei Queen “Don’t stop me now”, lo spettacolo è assicurato.