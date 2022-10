CAMPUS FRANCE IN VIDEOCONFERENZA CON GLI STUDENTI DEL LICEO “BENEDETTO CROCE”

Il 13 ottobre, nell’Aula Magna del Liceo “Benedetto Croce”, gli studenti del Liceo Linguistico (classi 4E, 5E, 3L EsaBac, 4L EsaBac e 5L EsaBac) hanno seguito una videoconferenza tenuta da Campus France in collaborazione con l’Ambasciata di Francia e con i diversi “Instituts français” presenti in Italia.

L’Agenzia Campus France, con sede a Roma, lavora in stretta collaborazione con i lettori che insegnano nelle università italiane al fine di promuovere gli studi universitari, l’accoglienza e la mobilità in Francia.

Sono state pertanto illustrate le possibilità che le università francesi offrono agli studenti italiani, nella prospettiva di un avvenire sempre più ricco nella sua dimensione multiculturale e interculturale.

Si ringraziano la prof.ssa Gisèle Castellani, promotrice dell’evento, e tutti gli alunni che hanno partecipato con curiosità ed interesse alla videoconferenza.

Un ringraziamento al DS, prof. Attilio D’Onofrio, e allo Staff di dirigenza (prof.ssa Angela Ciccarelli, prof.ssa Roberta Gallese, prof.ssa Emanuela Doganieri) per la disponibilità e il costante supporto.

