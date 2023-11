CANILE DI PESCARA A RISCHIO CHIUSURA. STELLA (M5S): “L’AMMINISTRAZIONE DICA CON CHIAREZZA SE È DALLA PARTE DEGLI ANIMALI OPPURE NO!”

“Se la scelta della politica è di anteporre altri progetti e interessi al benessere degli animali, troverà sempre la nostra ferma opposizione. L’amministrazione comunale la smetta di trovare scuse e giustificazioni irricevibili e metta in campo da subito le risorse necessarie a superare le criticità strutturali del canile”, lo afferma in una nota il Consigliere regionale Barbara Stella del M5S.

“Il canile di Pescara rischia la chiusura e tutti i cani ospitati verrebbero trasferiti in un’altra struttura, subendo un disagio enorme, strappati da un contesto dove sono stati accuditi e curati per anni da tanti cittadini, volontari e veterinari. Per questo oggi ho partecipato convintamente alla manifestazione di piazza Salotto dove tanti cittadini di Pescara, associazioni animaliste e volontari si sono uniti in un’unica grande voce in difesa dei diritti e del benessere dei nostri amici a 4 zampe. È arrivato il momento per il centrodestra di gettare la maschera una volta per tutte: dica chiaramente se sta dalla parte degli degli animali oppure no”, conclude.