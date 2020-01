CAPISTRELLO. ARRESTATA A ROMA LA COLF BRASILIANA ACCUSATA DI TRUFFA AI DANNI DI ANZIANI

E’ stata arrestata dal Commissariato di Borgo, Roma, la colf che in pochi giorni era riuscita a truffare una coppia di anziani a Capistrello.

La donna di origini brasiliane era stata segnalata già in passato da altre famiglie per casi simili. L’iter era sempre lo stesso, si faceva assumere come badante referenziata per assistere anziani e in pochi giorni sottraeva, dalle case in cui lavorava, gli oggetti di valore.

Nell’ultimo caso, quello della coppia di Capistrello, la donna ha rubato per primo un servizio di posate in argento.

Le vittime hanno subito denunciato ed allontanato la brasiliana, ma nel frattempo erano spariti anche un paio di orecchini con brillanti, del valore superiore ai 100 mila euro. La denuncia è stata raccolta dagli agenti del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, che hanno subito avviato le indagini.