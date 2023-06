CAPISTRELLO.CONCERTO ALLELUYA BAND

CAPISTRELLO – Un evento che va oltre la musica e che rappresenta la solidarietà nella massima espressione quello che si terrà domani, martedì 27 giugno, alle 21.00 nella Chiesa di San Giuseppe a Capistrello.

Il concerto musicale, “L’Amore è Operoso”, organizzato dall’Alleluya Band e patrocinato dall’amministrazione Ciciotti, ha quale scopo quello di raccogliere somme da devolvere in beneficenza per finanziare i progetti riguardanti scuole per l’infanzia, con una particolare attenzione verso l’ospedale del Comfort Community Hospital di Balaka.

La struttura si compone di tre unità operative:

* Maternità

* Pediatria

* Reparto Adulti

L’Alleluya Band è un gruppo che quest’anno festeggia i suoi 45 anni di Vita. È il secondo gruppo più importante e noto nel panorama musicale del Malawi, che ha come obiettivo quello di promuovere, anche attraverso il tour in tutta Italia, la cultura tradizionale attraverso canti e danze delle tribù precoloniali.

Il loro Motto è: CANTIAMO LA VITA CON GIOIA.

L’Alleluya Band è stata fondata da Padre Mario Pacifici nel 1978 ed ora è diventata punto di riferimento musicale per tutto il Malawi. Nella sua carriera ha partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù di Roma nel 2000, di Colonia nel 2005, di Sidney nel 2008, di Madrid nel 2011, di Rio de Janeiro nel 2013, di Cracovia nel 2016 e quest’anno sarà anche alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.

Durante la serata, un pensiero particolare sarà rivolto al giovane Gian Mauro Frabotta, uno degli “indimenticabili Angeli del Velino” che perse la vita tragicamente nel gennaio del 2021, e nel cui ricordo e volontà espresse quando era ancora in vita, la famiglia sta contribuendo a realizzare pozzi d’acqua nello Stato Africano.

La cittadinanza è invitata a partecipare.