“Ieri”, ha scritto il Sindaco Ciciotti sulla sua pagina Facebook, “abbiamo provveduto, ancora una volta, come avviene ormai di frequente, a rimuovere i rifiuti accumulati in corrispondenza dei campetti. Oltre, quindi al danno economico, che la comunità deve sopportare per l’allontanamento dei rifiuti, c’è la beffa del danno ambientale. Solo le foto trappole a quando pare non sono sufficienti. Mi rivolgo a quei cittadini onesti, per invitarli a denunciare questi criminali”.