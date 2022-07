CAPISTRELLO. GIRANO PER IL PAESE SUONANDO I CAMPANELLI PER VEDERE SE CI SONO PERSONE IN CASA, L’ ALLARME LANCIATO SUI SOCIAL

Attenzione #Capistrello girano persone che provano a suonare ai campanelli per vedere se c’è qualcuno in casa” Hanno postato su diverse pagine Facebook.

Avevo pensato ad un semplice scherzo ma poi mi sono detto: quale adulto accompagna in auto un bambino per fare questo tipo di scherzo”. In pratica gira un’auto con un adulto che manda un bambino a suonare alle agitazioni. Un fatto che sta allentando diversi cittadini che invitano a prestare attenzione.