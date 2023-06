CAPISTRELLO INAUGURA LA PALESTRA “ALBERT BRUCE SABIN”

CAPISTRELLO – L’attesa è finalmente finita: si terrà domani, lunedì 5 giugno, alle 16,30 l’inaugurazione della Palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Albert Bruce Sabin”.

La struttura permetterà a tutti gli alunni di avere finalmente uno spazio rinnovato in cui potere svolgere attività sportiva in un ambiente nuovo, a norma e in sicurezza.

La ristrutturazione dello stabile, fortemente voluto dall’amministrazione Ciciotti, parteciperanno, oltre al primo cittadino che aprirà i lavori, il Vescovo dei Marsi Mons. Giovanni Massaro ed il Dirigente Scolastico Damiano Lupo.

“Grazie all’impegno instancabile della nostra amministrazione” – dichiara il Sindaco Francesco Ciciotti – gli alunni di Capistrello avranno finalmente uno spazio completamente rinnovato per praticare attività sportiva. La nuova struttura è stata progettata con grande attenzione per garantire la massima sicurezza e rispondere a tutte le norme vigenti. Ora i nostri giovani avranno un ambiente stimolante e sicuro in cui coltivare la loro passione per lo sport.

L’inaugurazione sarà un evento di rilievo e rappresenterà un nuovo momento di celebrazione e unione per la comunità di Capistrello. Pertanto estendiamo a tutti voi un caloroso invito a partecipare”. – Conclude

In occasione dell’inaugurazione, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “A.B. Sabini” di Capistrello organizzeranno una “Passeggiata Musicale”, un’esperienza che unisce arte e movimento. Sarà un modo entusiasmante per celebrare l’apertura della palestra e apprezzare il talento dei giovani artisti locali.