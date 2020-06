Ladri in azione a Capistrello dove ieri pomeriggio hanno rubato in un’abitazione in pieno centro. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, una volta dentro hanno messo tutto sottosopra e portato via monili in oro e denaro contante.

A dare l’allarme i proprietari che una volta rincasati hanno trovato cassetti a terra e tutta la casa messa a soqquadro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadini che hanno avviato le indagini.