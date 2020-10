CAPISTRELLO. NUOVO CASO DI CORONAVIRUS

Una persona residente nel Comune di Morino è risultata positiva al Covid 19, a darne notizia il Sindaco:

La ASL mi ha appena annunciato che una persona del nostro comune è risultata positiva all’esame Covid-19. Tutti i contatti stretti sono stati messi in sorveglianza speciale in quarantena.

Al momento il caso resta isolato, ma colgo l’occasione per RACCOMANDARE a tutta la popolazione ed a tutte le attività commerciali la totale OSSERVANZA delle disposizioni governative e sanitarie, inclusa quella di evitare assembramenti, per il contenimento dell’epidemia Covid-19. A nome mio, della intera amministrazione comunale e della intera cittadinanza, formulo i migliori auguri di una pronta guarigione ed un rapido ritorno in piena salute, alle attività quotidiane.

RESPONSABILITA’, PRUDENZA E SENSO CIVICO. NESSUNO E’ IMMUNE.