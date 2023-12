CAPISTRELLO: UN BILANCIO DI PREVISIONE VIRTUOSO E ORIENTATO ALLE FAMIGLIE PER IL 2024

. Si è svolto il Consiglio comunale sul bilancio di previsione per il 2024, confermando un approccio amministrativo equilibrato e orientato al benessere della comunità. Con oltre 6 milioni di euro destinati a investimenti, l’amministrazione ha dimostrato un impegno tangibile per la crescita sostenibile e il miglioramento della qualità della vita per i suoi cittadini.

Uno degli elementi più significativi di questo bilancio è la decisione di non apportare alcun aumento alle tariffe TARI, IMU e mantenere la gratuità della mensa scolastica. Questa scelta riflette un impegno a mantenere stabili le spese per i cittadini, fornendo un sollievo in un periodo di incertezza economica e crisi.

Inoltre, l’amministrazione Ciociotti ha adottato misure ancora più concrete per sostenere le famiglie. La riduzione della retta dello Scuolabus. Un gesto concreto per agevolare i genitori, cercando di alleviare le pressioni finanziarie.

Il bilancio di previsione per il 2024 riflette una visione a 360 gradi della responsabilità amministrativa, bilanciando la necessità di investire nell’infrastruttura e nei servizi con l’importanza di mantenere accessibili e sostenibili i costi per i cittadini. Questa strategia dimostra un approccio consapevole e lungimirante alla gestione delle risorse pubbliche, che non solo guarda al presente ma prepara anche la comunità per un futuro più stabile e prospero.