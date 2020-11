Esce per andare a fare la legna in montagna e non rientra a casa. L’uomo, un signore di Capistrello, è stato ritrovato morto dopo l’allarme lanciato dalla moglie che non lo vedeva rientrare. Sarebbe morto dopo essere stato schiacciato dal suo trattore. Sul posto dell’incidente i Vigili del Fuoco, il soccorso alpino e i carabinieri.