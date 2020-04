Un agente di polizia di 35 anni, in servizio al commissariato di Secondigliano è morto la notte scorsa mentre tentava, insieme al collega di sventare una rapina nella zona di Capodichino.

I ladri nel tentativo di fuggire hanno speronato l’auto della polizia. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad uno degli agenti, il collega è rimasto ferito fortunatamente non in modo grave.