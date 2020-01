CARABINIERI FORESTALI DI PERETO, ELEVATE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER UN TOTALE DI 10.800,00 EURO A 19 RESPONSABILI PER ABBANDONO ILLECITO DI RIFIUTI

Le discariche abusive, purtroppo, sono una triste realtà presente nel territorio della piana del Cavaliere che denota inciviltà e scarso senso civico di rispetto nei confronti degli altri cittadini e dell’ambiente. Il contrasto resta difficile, ma qualche volta, con un po’ di pazienza e soprattutto professionalità, si possono ottenere risultati positivi ed inaspettati. Di recente, infatti i Carabinieri Forestali di Pereto, tra le aree rurali e periferiche dei comuni di Carsoli, Rocca di Botte e Pereto, sono riusciti a risalire a 19 responsabili dell’abbandono di rifiuti in modo illecito ai quali, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di euro 10.800,00. Ciò è stato reso possibile grazie ai servizi di perlustrazione, all’utilizzo di apparecchiature elettroniche per riprese audiovisive appositamente posizionate e alla ricerca di tracce lasciate tra l’immondizia. Tutti i responsabili potrebbero ricevere apposite ordinanze individualmente emesse dai Sindaci dei Comuni interessati con le quali sono obbligati alla rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati ed alla bonifica dei luoghi. In caso contrario, verrà loro addebitata la spesa sostenuta dal comune per la bonifica dei luoghi e conseguente denuncia alla competente Procura della Repubblica. Alcune aree comunali sono state già bonificate su incarico dei Comuni.