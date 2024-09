Carenze igieniche e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel mirino della Questura di Chieti: maxi sanzione per un’attività di ristorazione nel centro storico di Chieti

Anche questa settimana il Questore della provincia di Chieti ha disposto mirati controlli nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità che riguardano diverse attività economiche sottoposte a licenza o autorizzazione.

In questa occasione l’attenzione si è rivolta verso il settore della ristorazione, con mirati controlli che hanno interessato un esercizio sito nel centro storico di Chieti che offriva servizi di cucina, gelateria e caffetteria.

A seguito del controllo sono state riscontrate alcune problematiche igienico sanitarie, è stata contestata una carenza del DVR (documento di valutazione dei rischi), la non conformità dell’impianto di areazione della cucina e la mancata autorizzazione delle telecamere di sorveglianza. Le attività della cucina e della gelateria sono state sospese, ma non quella di caffetteria, e al titolare verrà contestata una maxi sanzione amministrativa per diverse migliaia di euro.

Le operazioni sono state effettuate da un team specializzato messo a disposizione da più uffici: la Squadra Amministrativa della Questura di Chieti, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl.

Analoghi controlli proseguiranno nelle prossime settimane.