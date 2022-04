CAROLA FEDERICI UNICA ATLETA ABRUZZESE CONVOCATA CON LA RAPPRESENTATIVA DI KARATE DEL CENTRO ITALIA (CTR)

>

> La plurimedagliata Carola Federici, della Karate Doschi asd, è stata

> selezionata come la migliore (ed unica) atleta d’Abruzzo, per rappresentare la nostra Regione e tutto il centro Italia (Sardegna, Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna) al quadrangolare CTR GAMES, che si svolgerà a Riccione il prossimo 25 aprile.

> In quell’occasione, si affronteranno le tre migliori squadre rappresentative del Sud, Centro e Nord e la Nazionale giovanile di Karate FIJLKAM.

> Da questo mini torneo, di altissimo livello tecnico, saranno poi selezionati gli atleti che disputeranno gli Europei di karate a Praga (Rep. Ceca) il prossimo giugno.

> “Siamo felici dell’ambito riconoscimento conferito alla nostra CAROLA Federici, perché è una ragazza che merita tanto, per la sua bravura, serietà e correttezza fuori e dentro la palestra. Le auguriamo di raggiungere ogni traguardo, anche il più ambizioso, perchè ha tutte le carte in regola per emergere.” È il commento unanime di tutto lo staff della KARATE DOSCHI ABRUZZO.