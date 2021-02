CARSOLI. 63 I POSITIVI, PARTE IL MONITORAGGIO INTENSIVO DEL TERRITORIO

Sono 63 i casi di positività da Covid-19 registrati, fino ad oggi, nel comune di Carsoli. La Regione, nell’ordinanza N. 6 scrive che: ha espresso il favore verso l’applicazione delle seguenti misure: 1. Per i Comuni di PESCARA, SPOLTORE, FRANCAVILLA AL MARE, MONTESILVANO: divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; obbligo di ingresso contingentato in tutte le attività commerciali; 2. per i Comuni di GESSOPALENA, TORREVECCHIA TEATINA, CARSOLI, PIANELLA, BUCCHIANICO, GIULIANOVA, la sottoposizione a monitoraggio intensivo, dando mandato alle AASSLL territorialmente competenti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale; 3. conferma del monitoraggio intensivo