CARSOLI – AD APRILE SERGIO PIROZZI SARA’ PRESENTE AL ROYAL STAGE ACADEMY

” UNA DANZA PER AMATRICE”

La direzione del ROYAL STAGE ACADEMY, ha voluto che nelle due date, del circuito di stage di alta formazione alla danza , che si svolgeranno a Carsoli, il 25 ed il 26 Aprile, sarà presente durante la conferenza stampa del 25 Aprile, presso il WHYNOT, Sergio Pirozzi, ex Sindaco di Amatrice. Lo slogan di questa edizione è UNA DANZA PER AMATRICE, voluto dal presidente della RSA, per non far dimenticare le condizioni, che purtroppo ancora versano, le popolazioni del cratere. Durante la conferenza stampa sarà presentata l’edizione della ROYAL STAGE ACADEMY 2020, e si darà spazio alle riflessioni e alla situazione attuale dei terremotato, quello che si puo’ fare e quello che andava fatto. La Royal Stage Academy unisce la danza alla vita reale, come un ballerino dopo una caduta deve rialzarsi anche un popolo dopo un terremoto deve esser aiutato a rialzarsi.