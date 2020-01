CARSOLI, APERTURA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO: COMUNICAZIONI IMPORTANTI AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Il Comune di Carsoli rende noto che :<<Così come stabilito dall ‘Amministrazione Comunale di concerto con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, si comunica che a partire da martedi 28 Gennaio 2020 le lezioni per gli alunni della Scuola Media e del Licea Scientifico di Carsoli si svolgeranno nei nuovi locali scolastici siti in Piazza della Liberta. Tale novita comporterà delle piccole modifiche e precisazioni in merito all’organizzazione dei servizi scolastici che di seguito si riportano:

Non verrà più effettuato, non essendo necessario, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole Medie residenti a Carsoli con partenza da Piazza della Liberta e Piazza Marconi. Gli interessati, pertanto, verranno sospesi d’ufficio dal servizio scuolabus, fermo restando il regolare pagamento della relativa tariffa fino al mese di gennaio 2020.

Gli alunni delle Scuole Medie residenti a Carsoli che a seguito del trasferimento nel nuovo polo scolastico avessero bisogno del servizio scuolabus, sono invitati a presentare domanda presso l’Ufficio Segreteria del Comune;

Gli orari relativi al servizio di trasporto scolastico comunale resteranno “invariati”. Ci sarà

un’unica fermata per gli scuolabus comunali davanti alla Scuola Elementare “Carlo Scarcella”, negli spazi delimitati dalle strisce gialle, sia per gli alunni della Scuola Primaria che per gli studenti di Scuola Media.

L’uscita anticipata alle ore 13:00 dei ragazzi carsolani di Scuola Media che usufruiscono degli scuolabus potrà cessare, tranne per i ragazzi residenti in Via dei Marsi che utilizzano la Linea 1, i quali avranno ancora necessità di un doppio turno per il rientro a casa dato l’elevato nurnero di studenti di entrambi gli ordini di scuola. ·

I ragazzi carsolani di Scuola Media, come da accordi assunti in sede di riunione tra i Responsabili dei Servizi interessati, scesi dagli scuolabus dovranno attraversare Piazza della Liberti per dirigersi verso l’ edifico “Scuola Media” utilizzando il passaggio tra il Comune e la Pizzeria “C’era una Volta”. Sara interdetto, infatti, il passaggio sul retro del Comune attraverso la chiusura della strada che separa l’ edificio comunale dalla Scuola Elementare.

Si precisa che i ragazzi frequentanti il Liceo Scientifico dovranno accedere ai nuovi locali attraverso il cancello pedonale raggiungibile percorrendo il marciapiede che costeggia . I’edificio della Scuola Elementare.

Gli scuolabus provenienti dai Comuni limitrofi dovranno effettuare la fermata negli appositi spazi ‘agli stessi destinati, contrassegnati da segnaletica posizionata lungo il marciapiede di Piazza della Liberti, di fronte all’edificio comunale. Gli studenti di ScuolaMedia trasportati seguiranno le istruzioni destinate ai ragazzi di Carsoli per l’ accesso a scuola, da effettuarsi attraverso il passaggio tra Pizzeria “C’era una Volta” e il Commie. ,

In merito al servizio di mensa scolastica, a.partire da lunedi 3. Febbraio 2020 lo stesso sara attivato anche in favore dei ragazzi frequentanti le due classi di Prima Media, che effettuano

il tempo pieno. Gli stessi, come da direttive dell’ Arnministrazione Comunale, consumeranno · i pasti all’interno del refettorio della Scuola Elementare, nei giorni di lunedi e mercoledi nell’intervallo di tempo tra le 13:15 e le 14:00. Detti studenti, al fine di usufruire del servizio di refezione scolastica, dovranno procedere all’ acquisto dei ticket mensa da ritirare presso la segreteria comunale. ·

Si invitano cortesemente i destinatari della presente ad uniformarsi alle predette istruzioni, ciascuno per la propria competenza, al fine di garantire un sereno trasferimento nel nuovo Polo Scolastico tanto atteso da studenti, famiglie e cittadinanza tutta.

Restando a disposizione per ulteriori eventuali delucidazioni in merito, invio>>.