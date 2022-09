CARSOLI (AQ): LA POLIZIA DI STATO SALUTA IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE

Paolo PROSPERI, Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Carsoli da oltre 24 anni, va in pensione per raggiunti limiti di età. La carriera, iniziata nel 1983, lo ha visto operare ininterrottamente per 39 anni nell’ambito della Polizia Stradale, giungendo a L’Aquila nel 1991 dopo avere prestato servizio presso il Battaglione Motociclisti di Settebagni (RM).

Quanti hanno avuto modo di conoscerlo in servizio hanno apprezzato la straordinaria umanità, il non comune senso del dovere, l’eccezionale altruismo a favore dei cittadini e dei colleghi che lo ringraziano e si complimentano per il meritato traguardo.

Anche l’amministrazione comunale di Carsoli con in testa il Sindaco ha ringraziato il Comandante Prosperi per quanto ha fatto consegnandogli una targa ricordo