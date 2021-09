CARSOLI. DEVE SCONTARE OLTRE 6 ANNI DI DETENEZIONE, SI APRONO LE PORTE DEL CARCERE PER UN 55ENNE

I carabinieri della Stazione di Carsoli hanno arrestato F.C., classe 1966, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Avezzano, a firma del procuratore capo Andrea Padalino Morichini.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle indagini condotte dalla stazione di Carsoli unitamente ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tagliacozzo, che, nel giugno 2019, culminarono con l’arresto in flagranza dell’uomo. In quell’occasione, nelle fasi dell’arresto i militari trovarono nella disponibilità del 55enne ben 1240 dosi di cocaina, 21 di marijuana, diverse sostanze utilizzate per il “taglio” dello stupefacente e oltre 16 mila euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. A seguito del processo in primo grado al tribunale di Avezzano, l’uomo ha subito una condanna poi confermata in appello.

Al termine del fotosegnalamento, l’arrestato è stato condotto in carcere dove espierà la condanna a 6 anni, 6 mesi e 11 giorni di reclusione.