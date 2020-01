CARSOLI, PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL PANE SARA’ CONTATO A BRICIOLE..” DELL’AUTORE GIOVANNI DE BLASIS

«La serva della famiglia Giordana tiene una copia della profezia che hanno trovato in un convento di suore in Russia… Fu scritta diversi secoli fa, ma spiega che a una certa data ci saranno guerre mai viste; che il pane sarà contato a briciole; che i negozi non avranno più niente da vendere e le case saranno macchiate di sangue per tanti morti che ci saranno, ma che nel Natale 1942 sarà la fine. Speriamo che si avveri.»Lettera di Maddalena Tosello al figlio, estate 1942Nell’ambito del progetto Officina delle Arti e con il patrocinio del Comune di Carsoli venerdì 17 gennaio 2020 presentazione a Carsoli del libro “Il pane sarà contato a briciole; censura di guerra nella provincia dell’Aquila, 1940-1943” di Giovanni De Blasis (Textus Edizioni, 2019)Il programma prevede due incontri con l’autore a cura della dott.ssa Roberta Rubini, la mattina con gli studenti del liceo Scientifico presso l’Istituto Omnicomprensivo di Carsoli ed alle 17:30 presso la Sala consiliare del Comune di Carsoli con la popolazione del territorio.Il libro ripercorre le vicende della seconda guerra mondiale attraverso lo sguardo dei militari e delle famiglie della provincia dell’Aquila.Giovanni De Blasis (Civitella Roveto), è un medico, già direttore di Chirurgia vascolare presso l’Ospedale di Avezzano, e un cultore di storia locale, ambito in cui ha già prodotto numerose pubblicazioni.Il progetto OFFICINA DELLE ARTI è promosso dalla Coop sociale Bubusettete, dall’Associazione Culturale Stazione Musica e dall’Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica il Mondo in una Stanza/biblioteca BiblioMondo per presentare nel territorio di Carsoli proposte di musica, teatro, libri, cinema e incontri ricreativi ed è attivo da ottobre 2018.