CARSOLI, SABATO 25 GENNAIO L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO

Finalmente ci siamo, verrebbe da dire! Dopo anni di demolizioni e ricostruzioni, il nuovo plesso scolastico, al centro di Carsoli in piazza della Libertà sarà inaugurato sabato 25 gennaio e lunedì 27 gennaio, gli studenti, gli insegnanti e tutto il restante personale amministrativo, collaborativo e tecnico delle scuole medie e del liceo scientifico potranno, dopo il lunghissimo periodo “d’esilio” nella zona periferica e commerciale, ritornare presso la loro sede naturale nuova e funzionale alle nuove esigenze didattiche e di sicurezza. Si chiude , così, un periodo lungo 10 anni che ha costretto a molti sacrifici la nostra comunità. La storia nasce nel 2009 prima del terremoto quando l’amministrazione guidata dal sindaco Dr.Mario Mazzetti affida uno studio tecnico per la valutazione della vulnerabilità sismica che risultata insufficiente determinò la chiusura dell’edificio . Gli alunni della scuola media vennero prima ospitati nei container della protezione civile e poi nella struttura del Centro fieristico mentre il liceo scientifico venne ospitato dal Sole 24 ore. Successivamente, l’amministrazione Mazzetti riuscì ad ottenere un finanziamento dalla giunta regionale guidata dal presidente Chiodi e poi ad elaborare un progetto preliminare per le successive autorizzazioni .Nel 2014 l’amministrazione D’Antonio decide di modificare il progetto nelle dimensioni e il commissario prefettizio approva il nuovo progetto preliminare firmato dall’Arch. Ranghieri e ottiene il riconoscimento del finanziamento. La nuova amministrazione riesce cosi ,sotto la responsabilità dell’Arch . Ziantoni, ad approvare il progetto definitivo ottienendo tutte le autorizzazioni previste e, dopo l’iter della gara pubblica, affida i lavori alla società dell’Ing. Penzi che in circa due anni chiude il tutto sotto la guida dell’ing. D’Andrea. Insomma una festa per la nostra comunità e per il centro di Carsoli che si ripopolerà di ragazzi ed insegnanti e che avrà a disposizione anche un edificio di 4classe in termini di sicurezza , in grado cioè di assicurare l’incolumità e l’ospitalità anche in caso di terremoti.