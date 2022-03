Carsoli. Trovato in possesso di oltre 1 etto e mezzo di droga: arrestato un 42enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tagliacozzo, insieme ai militari della locale Stazione, hanno sorpreso e arrestato un 42enne per detenzione di circa 160 grammi di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Nellambito dellintensificazione dei servizi di contrasto al traffico degli stupefacenti disposti dal Comando Compagnia di Tagliacozzo, i militari impegnati, durante i controlli alla circolazione stradale in uscita dal casello della A/24 Roma/LAquila, hanno intimato lalt ad una utilitaria in transito.

Latteggiamento avuto dal conducente ha insospettito i militari che hanno proceduto ad ispezionare il mezzo. Allinterno del bagagliaio, occultata tra gli oggetti depositati, non è sfuggito un involucro in cellophane contenente 40 grammi di stupefacente del tipo cocaina.

I carabinieri hanno poi deciso di controllare anche labitazione delluomo. Le operazioni di ricerca hanno fatto rinvenire altri 120 grammi di diverso stupefacente del tipo hashish.

In tutto sono stati rinvenuti circa 160 grammi di stupefacenti, oltre attrezzature utilizzate per la pesatura della droga.

La sostanza e il materiale rinvenuti sono stati sequestrati in quanto riconducibili al reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per tali motivazioni è stato arrestato e posto a disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Avezzano.

Prima della convalida che si terrà nei prossimi giorni dinanzi il GIP del Tribunale, luomo è stato condotto presso il proprio domicilio dove rimarrà agli arresti domiciliari.