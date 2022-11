CASA DA RAPINARE SBAGLIATA | LADRI “GENTILUOMINI” CHIEDONO SCUSA AI PROPRIETARI E RESTITUISCONO LA REFURTIVA

La curiosa vicenda si è verificata a Bagno a Ripoli, una piccola cittadina toscana situata nei pressi di Firenze. Alcuni rapinatori si sono intrufolati in una casa, pensando fosse quella di un avvocato, e hanno minacciato i presenti. Una volta che si sono accorti dell’errore, però, hanno chiesto scusa ai proprietari e hanno restituito ciò che avevano preso.Il tentativo di furto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 15 novembre, quando un gruppo di ladri stranieri si è intrufolato nella casa di Bagno a Ripoli. Gli uomini erano convinti di essere entrati nella casa di un avvocato, ma in realtà si sbagliavano. Nell’appartamento, infatti, c’erano due anziani e la famiglia della loro figlia. I ladri hanno minacciato queste persone armati di pistola e piede di porco, mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di un oggetto specifico (non è ancora stato chiarito quale fosse). Capendo di aver fatto un errore e di essere entrati nella casa sbagliata, i ladri hanno chiesto immediatamente scusa ai proprietari di casa.E non solo. I ladri, infatti, hanno anche riconsegnato un orologio e alcuni gioielli che avevano sequestrato durante la ricerca e si sono messi a ripulire tutto lo scantinato della casa in cui avevano frugato per cancellare possibili tracce.