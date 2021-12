Casa da sogno – 3 complementi d’arredo originali

Quando ci si reca a far visita ad amici e parenti capita spesso di imbattersi in case arredate in maniera similare, prive di originalità e carattere. Con questa guida invece, avrete a disposizione 3 consigli utili da cui prendere ispirazione per arredare con stile e originalità la propria abitazione.

Camino al bioetanolo – Utilità e bellezza

Il camino bioetanolo da incasso o esterno è uno degli oggetti d’arredamento più utili e scenici che esistano ad oggi sul mercato. Infatti, questo particolare camino dal design più o meno ricercato a seconda del gusto personale, permette di riscaldare anche l’ambiente, funzionando quindi anche come fonte di calore.

I modelli da incasso possono essere posizionati dentro alle pareti, mentre quelli esterni vengono collocati su tavolini o direttamente sul pavimento, a seconda della grandezza della struttura. Il caminetto in questione è alimentato dal bioetanolo, ovvero un combustibile liquido facilmente reperibile in ferramenta o nei negozi di fai-da-te. Questo combustibile deriva dalla fermentazione di prodotti agricoli ricchi di zucchero (es. amidacei, vinacce, cereali, ecc.) e permette al camino di essere perfettamente ecologico e rispettoso dell’ambiente. Altro vantaggio del camino a bioetanolo è che può essere installato anche se non è presente la canna fumaria, proprio come una normale stufetta elettrica. Il camino al bioetanolo è quindi la scelta vincente per chi non vuolerinunciare al calore del fuoco, ma non ha un’abitazione tale da consentirgli l’installazione di un camino classico.Il biocamino, inoltre, non necessitando di legna per il suo funzionamento, risulta quindi più pratico da usare

Specchi per allargare otticamente le stanze più piccole

Gli specchi sono dei complementi d’arredo fortemente sottovalutati, in quanto vengono ricollegati ad un’unica funzione, ovvero quella di specchiare le persone in bagno o in camera. Questi articoli invece hanno il grande vantaggio di allargare otticamente gli spazi in cui vengono posti, permettendo anche alle stanze più piccole di sembrare leggermente più grandi. Sopra il divano di sala, sulla parete del corridoio o nella zona dell’ingresso, gli specchi sono l’oggetto ideale per arredare e allo stesso tempo cercare di far sembrare più grande gli ambienti in cui sono collocati.

Tende e tappeti – Importante sceglierli seguendo lo stile della casa

Tende e tappeti sono complementi d’arredo realizzati solitamente in tessuto ed hanno l’importante funzione di ricoprire le superfici più ampie della casa, ovvero il pavimento e le pareti. È impossibile quindi non notarli, motivo per il quale devono essere scelti con attenzione e nel pieno rispetto degli altri mobili. Combinare stili diversi è infatti un errore da evitare, in quanto le stanze apparirebbero disordinate e prive di gusto.

Piante e vasi – Arredamento a costo contenuto

Le piante sono uno degli oggetti d’arredo più economici a cui una persona può ambire, anche se sul mercato sono presenti specie di vario tipo, con costi che in alcuni casi superano le centinaia di euro. In linea generale, però, piante e vasi possono essere reperite nei mercati o nei centri commerciali più grandi anche a costi notevolmente contenuti e sono perfette per dare colore e riempire gli spazi vuoti della casa.