Incredulità e sconcerto a Casalbordino per la morte del vicesindaco Luigi Di Cocco 69 anni. Di Cocco era ricoverato all’ospedale di Chieti dove era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, tutto era andato per il meglio, ma questa mattina il 69enne è stato colto da infarto, un malore che non gli ha lasciato scampo.

Luigi Di Cocco lascia moglie e due figli la camera ardente è stata allestita in comune.