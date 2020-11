Case in legno: la soluzione migliore per aiutare il pianeta

Se vuoi fare la scelta migliore per la tua vita e per il tuo territorio, allora quello che dovresti fare è acquistare una casa in legno. Sia le case fatte tutte su progetto che le case prefabbricate, realizzate con materiali naturali, sono le più ecologiche e sicure.

Molti potenziali proprietari di case hanno la percezione che le case in legno siano inferiori alla concorrenza di cemento e mattoni, ossia molto meno solide e soggette ai cataclismi naturali: non potrebbe esserci un’informazione più scorretta

. È vero che il cemento, i mattoni e la pietra sono diventati più popolari nell’edilizia domestica, ma questo non significa che una casa in legno non abbia nulla da offrire. Il legno presenta diversi vantaggi rispetto ad altri materiali da costruzione.

È più economico, più facile da lavorare e spesso può ridurre i tempi di costruzione della tua nuova casa. Inoltre, una tecnologia migliore consente alle case in legno di diventare sempre più efficienti dal punto di vista energetico.

Ecco quali sono i numerosi ed evidenti vantaggi dell’acquisto di una casa in legno, leggi qui di seguito.

Durabilità e clima

La più grande preoccupazione che molti potenziali proprietari di case hanno è la durata di una casa in legno. È vero che il legno non reggerà il forte martellamento di un uragano o di un tornado, così come il cemento e i mattoni. Tuttavia, una casa in legno ha meno probabilità di crollare sotto lo stress di un terremoto.

Può sembrare strano, ma il legno ha diverse proprietà di integrità strutturale. Il cemento e il mattone sono materiali più densi che non sono così facilmente rovesciati dalla semplice forza bruta, ma le onde di tremore possono rompersi. Il legno ha una maggiore flessibilità strutturale, permettendogli di assorbire i tremori del suolo.

Naturalmente, questo ha portato le case in legno a rimanere popolari in California. Per altre parti del paese, potresti avere una scelta più ambigua e dovresti parlare con i costruttori di case nella tua zona di come ogni tipo di materiale da costruzione regge alle condizioni climatiche locali.

Case con struttura in legno e case in legno

Case con struttura in legno e case in legno non sono la stessa cosa. Certo, entrambi sono realizzati in legno, ma per costo, prestazioni e stile, questi due tipi di casa non potrebbero essere più diversi. Uno dei vantaggi delle case con struttura in legno è il minor costo di costruzione.

Le case in legno possono essere lavorate a macchina o realizzate a mano, ma in ogni caso probabilmente finirai per pagare di più. In effetti, in molti casi, una casa in legno può essere fino al 50% in meno di una casa in tronchi di dimensioni comparabili.

D’altra parte, un maiale di legno sarà probabilmente più efficiente dal punto di vista energetico, durerà più a lungo e porterà un maggiore livello di comfort e magnificenza. Può sembrare controintuitivo, data l’idea che la maggior parte delle persone ha in mente di “baite in legno”, ma le case in legno sono tra le case più lussuose e costose disponibili oggi.

Altre opzioni di casa in legno

Le case con struttura in legno a volte sono prefabbricate, nel senso che sono progettate e costruite in una struttura controllata e, quindi, trasportate in sezioni al cantiere. Le società di costruzioni di case in legno possono offrire diversi livelli di costruzione completa.

Questa versatilità può essere eccezionale per i fai-da–te, che hanno bisogno dell’inquadratura di base eretta, ma possono fare da soli gran parte del lavoro di subappalto. Se questo non suona bene per te, non preoccuparti, alcune aziende offrono anche costruzioni “chiavi in ​​mano”, dove la tua casa è pronta per vivere al termine dei loro servizi di costruzione.

Ricordiamo infine una cosa:ci sono delle persone che scelgono di optare per l’acquisto di case prefabbricate in legno usate. Il motivo è molto semplice da comprendere:il risparmio. Ma è una scelta conveniente?Difficile rispondere a questa domanda perché ci sono delle variabili da considerare.

Una persona che vorrà comprare una casa prefabbricata in legno usata dovrà come prima cosa rivolgersi a un esperto che lo aiuti a comprendere il livello di integrità dell’involucro della stessa.