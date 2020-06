Immagine di repertorio, fonte: Ticino online

Castellafiume, (AQ). La scorsa notte, un’auto parcheggiata in strada, è stata avvolta dalle fiamme nel centro del paese. Al momento non si conoscono le cause, ma dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe sia stato un atto doloso. Oltre all’auto non risultano danni a persone e cose. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.