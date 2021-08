CASTING PER LO SHORT FILM DAL TITOLO “CRISTIAN E SALLY”, LE SELEZIONI A CELANO IL PROSSIMO 6 AGOSTO

“Cristian e Sally”, questo è il titolo del cortometraggio che sarà diretto dal regista Modestino Di Nenna. L’opera cinematografica sociale, promossa dal Comune di Celano, con la collaborazione dell’ASAS, sensibilizzerà il pubblico trattando argomenti come: la disabilità, la violenza sulle donne e la ludopatia.

Il cortometraggio sarà ambientato nel Comune di Celano (AQ). Il film vedrà tra i protagonisti ragazzi diversamente abili affiancati da attori professionisti e di fama nazionale come Corrado Oddi.

I Casting si terranno venerdì 6 agosto 2021, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, presso la sala conferenze dell’Auditorium Enrico Fermi, sito in via P. Santilli Celano (AQ).

Gli interessati per partecipare al casting dovranno presentarsi il prossimo 6 agosto presso l’Auditorium Enrico Fermi, sito in via P. Santilli Celano (AQ), muniti di: curriculum vitae, 2 foto headshot (viso), fotocopia di codice fiscale, fotocopia del documento d’identità ed eventuale fotocopia del permesso di soggiorno.

I casting cinema per i ruoli principali e secondari sono rivolti alle seguenti figure:

RUOLI PRINCIPALI

Attrice 20/25 anni

Attrice 30/35 anni

Attore 40/50 anni

Attore 30/35 anni

.

RUOLI SECONDARI:

Attore 50/70 anni

Attrice 25/35 anni di bella presenza

Bambini 10/14 anni

Bambine 10/14 anni

PICCOLI RUOLI

N° 3 Attori 35/50 Anni

N° 3 Attrici 35/50 anni Retribuito

Info: follower1@viergilio.it