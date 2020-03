C’E’ CARENZA DI MASCHERINE IN TUTTA ITALIA, ECCO LE ISTRUZIONI DELL’ESERCITO PER RIUTILIZZARLE

Pubblichiamo di seguito le istruzioni emanate dall’ Esercito Italiano per l’igienizzazione delle mascherine. La realtà è che non si trovano in commercio quindi bisogna riutilizzare quelle a disposizioni

SCARICA IL DOCUMENTO: