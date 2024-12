Celano, a rischio 400mila euro per la tribuna dello stadio: il Pd sollecita l’amministrazione a non perdere il finanziamento.

“L’amministrazione comunale perde un importante finanziamento: sono a rischio 400mila euro di fondi ministeriali destinati alla realizzazione della tribuna dello stadio”.

Il segretario del Pd, Ermanno Natalini, sollecita l’amministrazione ad accelerare i tempi e completare velocemente l’opera. Dal 2018, anno in cui è stato assegnato il finanziamento, nonostante le proroghe concesse, i lavori non sono ancora stati ultimati e ora il ministero ha fissato una scadenza definitiva.

“Nonostante la direzione di “Sport e Salute” abbia fissato dei termini perentori per il completamento della nuova copertura dello stadio, il cronoprogramma concordato non sembra rispettato. In una recente comunicazione, inviata al Comune, è stato stabilito che entro il 15 novembre dovevano essere conclusi i lavori e, entro il 30 dicembre, dovranno essere completati il collaudo e la rendicontazione. Il mancato rispetto di queste scadenze comporterà la perdita definitiva del finanziamento statale di 400mila euro. La nota infatti esplicita che “non ci saranno ulteriori avvisi”.

Secondo Natalini “La questione è ancora più grave se si considerano i costi dell’intera opera che potrebbe addirittura superare i 3 milioni di euro, interamente a carico dei cittadini”.

“Non possiamo accettare che le colpe dell’amministrazione ricadano sulle tasche dei celanesi. La perdita di questo finanziamento graverebbe ulteriormente sulla pesante situazione del bilancio comunale dove la spesa è fuori controllo. Ricordiamo che Celano, a causa di questa gestione amministrativa, ha un debito complessivo superiore ai 50 milioni di euro e mutui per oltre 22 milioni a cui vanno aggiunti gli oneri dei tassi di interesse”.

“Come Partito Democratico torniamo a chiedere un’immediata accelerazione dei lavori e di moltiplicare gli sforzi per rispettare le scadenze imposte: gli sportivi celanesi sono ancora costretti a vedersi limitato l’utilizzo dello stadio che nella sua completa fruibilità, è un simbolo di aggregazione sociale e sportiva, ma, ad oggi, continua a essere trascurato a causa di un’amministrazione lenta a dare priorità alle esigenze dei cittadini”.

“A Celano” conclude Natalini “c’è bisogno di un cambio di passo: questa amministrazione ha esaurito ogni spinta ed entusiasmo nel dedicarsi al bene della città. Il Pd è al lavoro per costruire un’alternativa solida e concreta, in grado di restituire speranza e futuro ai cittadini, affrontando le sfide economiche e sociali con una nuova visione e un’azione decisa”.