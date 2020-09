CELANO. AGGIORNAMENTO COVID, 2 NUOVI CASI IN CITTA’

Altre due persone positive al Coronavirus a Celano, a darne notizia il Sindaco Settimio Santilli:

Mi è stata notificata la nota dalla Asl nella quale mi si comunicano 2 casi positivi al Covid19 di una persona di Celano.

Le persone sono risultate ASINTOMATICHE e fanno parte di un unico ceppo familiare messo in sorveglianza speciale in quarantena.

Tutti i “contatti stretti” dei contagiati sono stati rintracciati e messi anche loro in sorveglianza speciale in quarantena, in attesa di eseguire i tamponi che si sono iniziati ad effettuate in alcuni casi già da stamattina.

INVITO CALDAMENTE LA CITTADINANZA A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DELLE REGOLE.

NE VALE LA SALUTE NOSTRA E QUELLA DEGLI ALTRI.

IL NUMERO DEGLI ATTUALI POSITIVI AL COVID È 22