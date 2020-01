CELANO. AL VIA IL CANTIERE DELLA NUOVA STAZIONE ELETTRICA

A due mesi dalla presentazione del progetto di realizzazione della nuova Stazione Elettrica ai cittadini di Celano, Terna si avvia all’apertura del cantiere entro il prossimo mese di febbraio.

La nuova stazione a 150 kV, e i relativi raccordi Collarmele – Acea Smist. Est/Tagliacozzo, Avezzano CP – Rocca di Cambio/Collarmele CP, renderà più sicura ed efficiente la rete elettrica locale, permetterà la razionalizzazione dell’area e il trasporto in sicurezza dell’energia rinnovabile prodotta nel territorio, evitando perdite di rete.

L’infrastruttura realizzata da Terna, la società guidata da Luigi Ferraris che possiede e gestisce la rete elettrica nazionale, porterà anche importanti benefici ambientali grazie alla messa in sicurezza e riqualificazione dell’area che ospiterà la nuova stazione e che beneficerà di intense piantumazioni di specie arboree locali. Inoltre, alla realizzazione del progetto sono correlati altri interventi di natura urbanistica e ambientale all’interno dello stesso Comune di Celano: in Località Madonnina verrà riqualificata l’area nei pressi di un plesso scolastico e, sempre nell’area comunale, sarà realizzato un parco urbano a tema ecologico per attività didattiche e ludiche.

Il tempo previsto per la realizzazione della nuova stazione è di circa 2 anni.