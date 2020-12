CELANO. AL VIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

Celano, partiti i lavori di riqualificazione in alcune aree della Città:

1 Via Cicivette;

2 Via Vicenna;

3 Via Euclide;

4 Via Pitagora;

5 Via San Giovanni Gualberto.

“Tra qualche settimana inizierà anche il cantiere per la messa in opera della pubblica illuminazione in via Starze di sotto”, ha fatto sapere il Sindaco Settimio Santilli.

“ Stiamo ragionando anche sulla installazione della pubblica illuminazione in via Chiusa le Foci.

Martedì abbiamo avuto il primo incontro totalmente interlocutorio con Anas S.p.A. per capire la fattibilità della installazione della pubblica illuminazione e l’adeguamento stradale della S.S.626 da via Vestina fino al confine con il cimitero di Paterno e dalla rotonda di via San Severino alla rotonda su via La Stanga. Il percorso amministrativo non è semplice e breve soprattutto per gli importanti oneri economici e impedimenti tecnici, ma la volontà di discussione e confronto tra le parti vi è tutta.

Nonostante l’emergenza COVID-19 che ci vede impegnati su più fronti, continuiamo a concretizzare e a portare avanti la nostra programmazione amministrativa”.