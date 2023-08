CELANO. ALLARME FURTI IN CITTÀ, LADRI SCATENATI IN VIA CICIVETTE

Torna la paura dei furti a Celano, dove la notte scorsa i ladri sono entrati in azione in alcune abitazioni di via Cicivette, zona periferica della Città. Questi delinquenti, approfittando dei festeggiamenti in corso in città, sono entrati in azione rubando in alcune abitazioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine chiamati dai prorpietari delle abitazioni.

Un’allarme lanciato dai residenti della zona sui social.