CELANO. ALTRI DUE CONTAGI DA CODIV-19

(Tratto da il Piccolo Marsicano – Cronaca in diretta)

Anche Celano si è REGISTRATO IERI il primo caso di contagio da Coronavirus e si tratta di una donna che, avvertiti i sintomi, si è messa in quarantena volontaria da alcuni giorni. Ieri pomeriggio è arrivato l’esito del tampone al quale era stato sottoposto due giorni fa. Ma questa mattina la Asl ha comunicato al sindaco altri casi di contagio che riguardano altri due celanesi ricoverati in una clinica a Sulmona (per un terzo si attende in giornata l’esito del tampone attualmente in corso). A confermare il caso di positività a Celano, AI QUALI SI AGGIUNGONO GLI ALTRI DI QUESTA MATTINA, è il primo cittadino Settimio Santilli. “È arrivata ieri la nota ufficiale della Asl alla quale si aggiunge questa mattina 1° aprile quella degli altri contagi”, ha dichiarato Santilli, “sono in costante contatto con le persone contagiate a cui sin d’ora a nome della Città di Celano, che rappresento, formulo i migliori auguri di pronta guarigione, e con l’Autorità sanitaria locale per gli sviluppi dei singoli casi. Va detto che la persona risultata positiva ieri, avvertiti i primi sintomi, si era già messa in quarantena volontaria e lo è tuttora. Mentre presso una clinica di Sulmona ci sono altri tre celanesi ricoverati per i quali primi due i risultati, purtroppo, sono risultati positivi e per un altro attendiamo l’esito del tampone. Questa notizia sia da ulteriore monito alla massima prudenza ed attenzione. Invito caldamente tutti i concittadini a rimanere nelle proprie case”.